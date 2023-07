Gesundheitsupdate: «Sehr schwach und müde» – Madonnas Genesung geht nur schleppend voran

Madonna fokussiert sich nach einer ernsthaften bakteriellen Infektion aktuell auf ihre Genesung. Nachdem sie mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen musste, befindet sich die 64-Jährige mittlerweile zwar wieder in ihrem Zuhause in New York City. Doch ihre Genesung gehe langsamer als erwartet voran. Sie sei immer noch «schwach und sehr müde», weshalb sie viel Zeit im Bett verbringe, berichtet eine Quelle gegenüber dem US-Portal TMZ.