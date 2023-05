Den Atelier: Sei beim Flogging Molly Konzert dabei!

Konzert

Flogging Molly, das sind Dave King (Gesang, Akustikgitarre, Bodhran), Bridget Regan (Geige, Tin Whistle, Gesang), Dennis Casey (Gitarre, Gesang), Matt Hensley (Akkordeon, Konzertina, Gesang), Nathen Maxwell (Bassgitarre, Gesang), Spencer Swain (Mandoline, Banjo, Gitarre, Gesang) und Mike Alonso (Schlagzeug, Perkussion). Flogging Molly startete als Hausband des Molly Malone's in Los Angeles und hat sich durch endlose Tourneen eine treue Fangemeinde erspielt. In mehr als 20 Jahren haben sie sich zu einer festen Größe in der Folk-Punk-Szene entwickelt, angefangen mit ihrem grandiosen Debüt Swagger bis hin zu ihren fünf weiteren Studioalben.