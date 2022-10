Krieg in der Ukraine : Sein Bild ging um die Welt – jetzt erzählt Dianow von der russischen Lagerhaft

Auch dieses Bild zeigt Mykhailo Dianow: Am 10. Mai hatten die Kämpfer, die lange in dem von russischen Truppen belagerten Asowstahl-Werk in der Hafenstadt Mariupol ausgeharrt hatten, Bilder veröffentlicht. Wann die Fotos aufgenommen wurden, ist nicht bekannt.

Dieses aktuelle Bild von Mykhailo Dianow schockiert: Der ukrainische Oberfeldwebel der 36. Brigade war im Mai in russische Gefangenschaft genommen worden. Am 22. September wurde er freigelassen.

Am 20. September wurden 215 ukrainische Kämpfer nach vier Monaten in russischer Gefangenschaft freigelassen. Unter ihnen befinden sich mehrere Dutzend Soldaten und fünf Kommandeure, die monatelang in dem von russischen Truppen belagerten Asowstahl-Werk in der Hafenstadt Mariupol ausgeharrt hatten. Einer der fünf hochrangigen freigelassenen Kriegsgefangenen ist der ukrainische Oberfeldwebel der 36. Brigade, Mykhailo Dianow.