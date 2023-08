Großbritannien: Sein Bruder ist ein Superstar – er terrorisiert ein Ehepaar

Es fing mit einem Facebook-Streit an

Der Psychoterror des ehemaligen Simple-Minds-Tourmanagers begann, als er das Paar nach einem Facebook-Streit angriff. Der Grund dafür war, dass John Fagan, ein langjähriger Fan der Band, schrieb, das 18. Album von Simple Minds, «Walk Between Worlds», sei «eine Katastrophe».



Paul Kerr, der in beiden Prozessen die Vorwürfe bestritt, drohte daraufhin, John Fagan zu ermorden und seine Julie an den Haaren zu ziehen. Außerdem beschuldigte er den Fan fälschlicherweise, einen neunjährigen Jungen sexuell misshandelt zu haben, und postete sexuell beleidigende Kommentare über ihn und seine Frau auf Facebook.



Das Paar gab an, dass Paul Kerr, der dem Gericht erklärte, er sei bipolar, auch Kopien ihrer Hochzeitsfotos fälschte und in sozialen Netzwerken behauptete, Julie Fagan sei eine promiskuitive Frau. Das beschreibt die Praxis sexueller Kontakte mit relativ häufig wechselnden verschiedenen Partnern oder parallel mit mehreren Partnern.