Kinostarts Juni 2022: Seine Elvis-Rolle brachte Austin Butler ins Krankenhaus

«Elvis»

Austin Butler verkörpert den King of Rock’n’Roll: «Elvis» beginnt während der letzten Stunden von Presleys Manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks), der im Krankenhaus reflektiert, wie Elvis’ Karriere ins Rollen kam und wie er in der Musikbranche Fuß fasste.

Presley und Parker clashen

Bei Presleys Aufstieg, dem Hype um seine Person bis hin zu seinen Suchtproblemen und den letzten Jahren in Las Vegas ist vor allem eine Person an seiner Seite: seine Partnerin Priscilla (Olivia DeJonge), in die er sich bei seinem Militärdienst in Deutschland verliebt hat.