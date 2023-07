Luxemburg: Seit Donnerstag geöffnete Radstrecke PC21 wird im September wieder schließen

Seit dem gestrigen Donnerstag ist die neue Fahrradstrecke PC21 zwischen Maulusmühle und Clerf befahrbar, wie das Mobilitätsministerium am Freitag mitteilt. Der 4,4 Kilometer lange Radweg schließt an die Vennbahn, die von Aachen über Belgien nach Ulflingen verläuft an und ist somit nun Teil der meist befahrenen Fahrradstrecke Europas.