Laut unserer Umfrage essen viele Arbeitnehmer während sie weiterarbeiten.

Kürzere Mittagspausen und schnelles Essen am Arbeitsplatz: In einer online von L'essentiel durchgeführten Umfrage gab die Mehrheit (41 Prozent) der 1474 Teilnehmer an, dass sie kürzer als 30 Minuten Mittagspause macht. Bei 36 Prozent der Befragten dauert die Pause zwischen 30 Minuten und einer Stunde und bei 16 Prozent eine Stunde oder länger.

Einige der Befragten gaben an, dass ihre Essgewohnheiten von der Corona-Pandemie beeinflusst wurden und die Mittagspause an Stellenwert verloren habe. «Wir waren stärker gefordert und das Mittagessen musste schnell gehen», berichtet beispielsweise IT-Ingenieur Grégory. Noch drastischer ist die Situation in der Firma, in der Nathalie arbeitet. Da dort sensible Daten verarbeitet werden, konnte sie zu keinem Zeitpunkt aus dem Homeoffice arbeiten. Doch das ist noch das kleinste Problem: «Wir beginnen früh, gehen spät und gehen nicht zum Mittagessen. Seit drei Jahren haben wir quasi keine Pause: Das ist der Wahnsinn!»

«Früher bin ich viel raus zum Essen»

Und illegal, wie ein Sprecher der Arbeitnehmerkammer erklärt: «Jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf mindestens eine Pause, wenn die Arbeitszeit mehr als sechs Stunden beträgt. Die Dauer der Pause muss dabei an die Art der ausgeübten Tätigkeit angepasst sein.» Aus guten Gründen, wie die Petinger Ernährungswissenschaftlerin Ilda Calakovic zu berichten weiß: «Das Auslassen einer Mahlzeit führt dazu, dass wir unserem Körper nicht genug Proteine, Kalzium, Eisen und Vitamin C zuführen». Dies wirke sich auf die Leistungsfähigkeit aus und könne zu Mangelerscheinungen führen.