Doktor Sex: «Seit ich schwanger bin, will er keinen Sex mehr!»

Alexandra ist schwanger – und ihr Mann will nun keinen Sex mehr. Sie fühlt sich ungeliebt und fürchtet, dass ihr Partner sie nicht mehr begehrenswert findet.

Antwort von Doktor Sex

Nicht selten sind die neun Monate Schwangerschaft nicht nur Vorfreude auf das Kind, sondern eine Zeit des mehr oder weniger ausgeprägten Leidens. Man muss sich mit der Elternrolle auseinandersetzen, fragt sich, was es bedeutet, eine Familie zu sein, und – als ob dies nicht schon genug wäre – es kommen auch noch die ganzen Umstände hinzu, die eine Schwangerschaft mit sich bringt. Ich vermute, dass dein Partner tief in diesen Prozess verwickelt ist.

Wie bei ihm werden wohl auch bei dir biografische Prägungen oder Rollenerwartungen getriggert. Deine Vorstellungen, Hoffnungen und Erwartungen treffen also auf seine und das Resultat ist ein komplexer und potenziell explosiver Mix. Die daraus entstehenden Spannungen können nur über ehrliche Gespräche bewältigt werden.

Geh auf deinen Mann zu und sprich ihn auf dein Erleben an. Teile ihm mit, wie du dich fühlst, und lasse ihn vor allem wissen, was du brauchst. Indem du ihn an deinen Bedürfnissen teilhaben lässt, entsteht überhaupt erst die Möglichkeit für ihn, sie zu erfüllen.