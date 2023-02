Abschuss über Atlantik : Seit Start getrackt – kam chinesischer Ballon unabsichtlich vom Kurs ab?

Die USA gaben an, der mutmaßliche chinesische Spionageballon habe militärische Geheimnisse ausspähen wollen. Doch nun räumen sie ein, dass er möglicherweise aus Versehen in den US-Luftraum geriet.

Das US-Militär hat die Route des abgeschossenen chinesischen Ballons offenbar schon seit dessen Start verfolgt. Der Ballon sei schon gut eine Woche beobachtet worden, bevor er Ende Januar in den US-Luftraum eingedrungen sei, berichtet die «Washington Post» unter Berufung auf mehrere US-Beamte, die anonym bleiben wollten. Der Ballon startete demnach von seinem Heimatstützpunkt auf der südchinesischen Insel Hainan.

Ballon aus China soll noch begrenzt lenkbar gewesen sein

Haben die USA also überreagiert? «In mancher Hinsicht spielt es keine Rolle, und ich werde nicht darüber spekulieren, was die Volksrepublik China möglicherweise oder nicht im Sinn hatte. Das ist völlig irrelevant, weil es ein hochfliegender Überwachungsballon war, der unseren Luftraum verletzt hat», sagt Ned Price, Sprecher des Außenministeriums. «Der Flug hat internationales Recht verletzt.» Zudem, so US-Quellen, habe China noch begrenzte Möglichkeiten gehabt, den Ballon zu lenken und seine Position über Montana auszunutzen, gezielt sensitive Gebiete auszuspähen. Im Bundesstaat sind Atomraketen stationiert.