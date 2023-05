Doktor Sex: «Seit wir zusammen wohnen, habe ich keine Lust mehr auf Sex!»

Antwort von Doktor Sex

Meist wirken mehrere Gründe zusammen. Manchmal dauert der Zustand längere Zeit an, manchmal ist die Lustlosigkeit genauso schnell vorbei, wie sie gekommen ist. In einigen Fällen ist eine Therapie notwendig, häufig können Betroffene die Situation ohne fachliche Unterstützung selbst verändern. Und nicht selten verliert sich alles ohne bewusstes Zutun der betroffenen Person.

Aufgrund deiner Schilderung gehe ich davon aus, dass mit dir alles in bester Ordnung ist! Der Grund für deine Lustlosigkeit ist nicht bei dir zu suchen, sondern in den belasteten Lebensumständen, die du beschreibst. Der Zusammenhang zwischen der reduzierten Libido und deinem Umzug, weg aus deinem sozialen Umfeld und in die Wohnung deines Freundes, ist so offensichtlich, dass für mich klar ist, wo du ansetzen solltest.