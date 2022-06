Kirche des Lichts der Welt : Sektenführer missbrauchte Jugendliche im Namen Gottes – 17 Jahre Gefängnis

Der Anführer der Sekte Kirche des Lichts der Welt muss lange Zeit hinter Gitter: Naasón Joaquín García (53) verging sich über Jahre an minderjährigen Mädchen und berief sich dabei auf den Willen Gottes.

Der Anführer der internationalen Glaubensgemeinschaft «La Luz del Mundo» (Kirche des Lichtes der Welt), Naasón Joaquín García, ist in Los Angeles wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 16 Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil fiel am Mittwoch im Rahmen einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft weniger hart aus als zunächst von der Anklage gefordert. Opfer des Mexikaners kritisierten die Gerichtsentscheidung scharf.

García stellt sich selbst als Jesus’ letzter Apostel dar. Die Kirche« La Luz del Mundo» mit Sitz in Guadalajara in Mexiko hat nach eigenen Angaben rund fünf Millionen Anhänger weltweit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte García minderjährige Mädchen in den USA zu sexuellen Handlungen gezwungen, darunter eine 15-Jährige. Demnach hatte der heute 53-Jährige ihnen gedroht, sie würden sich gegen Gott wenden, sollten sie sich seinen Wünschen widersetzen. Die Vorwürfe bezogen sich auf die Jahre 2015 bis 2019. Garcia besitzt in den USA mehrere luxuriöse Anwesen.