Selbstentwicklung: Studenten durchqueren mit erstem Solar-SUV Marokko

Entwickelt haben diesen Solarwagen Studentinnen und Studenten der technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden. Sie sind Teil des Solar-Teams der Uni.

Diesen Meilenstein in der Solarfahrzeugtechnologie erreichte das Solar-Team Eindhoven, eine Gruppe bestehend aus Studentinnen und Studenten der technischen Universität Eindhoven (TUE). Die Uni ist bekannt dafür, innovative Solarfahrzeuge zu entwickeln, die für eine nachhaltige Zukunft in der Mobilität sorgen sollen.

Wie lief der Test ab?

Um Stella Terra eingehend zu testen, war ein Terrain nötig, das herausfordernder und rauer war als die weniger anspruchsvolle Landschaft in den flachen Niederlanden. So wurde der Wagen ins sonnige Nordafrika transportiert. Die Reise begann an der Nordküste Marokkos und führte das Team durch trockene Flussbetten, dichte Waldgebiete und entlang steiler Bergpfade, bevor es im Südosten die Sanddünen der Sahara erreichte.