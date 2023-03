Amokläufer von Hamburg: Selbsternannter Prophet und Antisemit – so wirr war das Weltbild von Philipp F.

Die Schüsse waren am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg gefallen.

Philipp F. (35) tötete in einer Kirche in Hamburg sieben Menschen. Danach richtete er sich selbst.

Im Stadtteil Alsterdorf in Hamburg sind bei einem Amoklauf in einer Kirche der Zeugen Jehovas acht Menschen erschossen und mehrere verletzt worden. Als die Polizei das Gebäude stürmte, richtete sich der Täter selbst. Beim Täter soll es sich um den 35-jährigen Philipp F. handeln – Medienberichten zufolge ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas, das im Streit aus der Gemeinschaft ausgetreten sein soll.

Das schreibt der Amoktäter

In der Danksagung zieht F. einen Vergleich zu König Salomo: «Wie König Salomo habe auch ich Einblicke in die verschiedenen Lebensbereiche erhalten und bin von Gott mit diesem Werk gesegnet worden.» Dann erwähnt er im Vorwort einen Vorfall, nach dem er ein Bedürfnis nach geistigen Werten entwickelt habe. Träume und sogar Albträume seien plötzlich in sein Leben zurückgekehrt, gefolgt von Eingebungen verschiedenster Art, einschließlich prophetischer Träume: «Es scheint, als ob Gott sich persönlich gezeigt hat, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.» Zudem habe er eine persönliche Reise in die Hölle unternommen, die über drei Jahre dauerte.