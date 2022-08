Deutschland: Selbstfahrendes Auto baut schweren Unfall – ein Toter, neun Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit einem autonom fahrenden Auto sind in Deutschland eine Person getötet sowie neun weitere schwer verletzt worden.

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat ein autonomes Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Crash in der Nähe von Römerstein kam ein Mann ums Leben, neun weitere Personen wurden schwer verletzt, wie die « Bild » berichtet.

Vier Fahrzeuge waren am Unfall im Landkreis Reutlingen beteiligt. Ein BMW iX, bei dem es sich laut Polizeiangaben um ein autonomes E-Testfahrzeug handelt, geriet aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Im BMW saß ein 43-Jähriger, wobei aktuell unklar ist, ob er das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt hatte.

Das Fehlmanöver löste Kollisionen mit mehreren anderen Fahrzeugen aus. Der 33-jährige Beifahrer eines Mercedes-Benz verstarb in der Folge noch an der Unfallstelle. Die Rettungsdienste waren mit vier Helikoptern und zehn Ambulanzen im Einsatz. Die Unfallopfer wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.