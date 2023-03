Luxemburg : Selbstgebaute Bombe war Grund für Einsatz in Niederkerschen

NIEDERKERSCHEN – Eine Hausdurchsuchung an der Hauptstraße hat explosives Material in dem Gebäude ergeben. Eine selbstgebaute Bombe wurde von Sprengstoffexperten der Armee unschädlich gemacht.

Ein ganzes Viertel war am Donnerstagmorgen in Niederkerschen für mehr als zwei Stunden abgeriegelt worden. Im Einsatz: die Spezialeinheit der Polizei, Sprengstoffexperten der Armee und Spürhunde. In zwei Wohnungen in der Avenue de Luxembourg Nr. 86 waren offenbar ein oder mehrere Sprengsätze gelagert.