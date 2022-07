Seltene Krankheit : Selena Gomez’ Fans wegen Tiktok-Video in Sorge – darum zittern ihre Hände

Ende Juni teilte die Sängerin ein Beauty-Tutorial auf Tiktok. Dabei fiel auf, dass ihre Hände stark zitterten. Grund dafür ist die Autoimmunerkrankung Lupus, unter der Gomez leidet.

Die Hände von Selena Gomez hinterließen auf Tiktok fragende Gesichter bei einigen Fans: «Warum redet hier keiner drüber, dass sie so zittert?», so eine Userin. Der Grund dahinter: Die Musikerin leidet an Lupus.

Über 42 Millionen Followerinnen und Follower zählt Selena Gomez auf Tiktok. Ihr Hauptcontent auf ihrem Kanal: lustige Sketches, Tanz-Videos und Beauty-Tutorials. Aus letzterer Kategorie sorgte sie bei einigen Fans jedoch erst kürzlich für besorgte Gesichter. In dem Ende Juni hochgeladenen Clip teast die 29-Jährige mit einem Schmink-Tutorial die neuen Produkte ihrer Make-up-Marke Rare Beauty an. Dabei fielen Userinnen und Usern die stark zittrigen Hände der Sängerin auf.

«Warum redet hier keiner drüber, dass sie so zittert?», schreibt etwa eine Tiktok-Nutzerin zu dem Video. Eine weitere fügt an: «Bin ich die Einzige, der auffällt, dass sie voll zittert.» Oder: «Wie sie zittert», ist in den Kommentaren zu lesen. Der Grund, warum das Thema auf der Social-Media-Plattform vermutlich niemand mehr anspricht, ist die jahrelange Offenheit des Megastars mit seinen Fans: «Bei mir wurde Lupus diagnostiziert und ich habe eine Chemotherapie hinter mir», offenbarte Gomez erstmals im August 2015 im Interview mit «Billboard» – und machte damit ihre Erkrankung öffentlich. Nur zwei Jahre zuvor wurde bei Gomez die Autoimmunkrankheit diagnostiziert. Sie litt an Panikattacken und Depressionen, musste 2016 deswegen sogar ihre Tour absagen.