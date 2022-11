«My Mind & Me»: Selena Gomez spricht offen über ihre Suizidgedanken

In ihrer neuen Doku gibt Sängerin Selena Gomez private Einblicke in ihr Leben. Zudem teilt sie mit ihren Fans, wie sie am Tiefpunkt ihres Lebens sogar daran dachte, sich das Leben zu nehmen.

In ihrer neuen Doku «My Mind & Me» spricht Selena Gomez (30) so offen wie nie über ihre mentale und körperliche Gesundheit. Bereits im Trailer des Filmes gab die Sängerin bekannt, dass ihr das Leben im Scheinwerferlicht zu kämpfen gebe. Nun teilt sie mit ihren Fans, dass sie an einem Punkt sogar an Suizid gedacht habe.

Als die Sängerin im August 2016 ihre «Revival»-Welttour abgesagt hatte, verschlechterte sich ihre mentale Gesundheit zunehmend. Sie habe Stimmen in ihrem Kopf gehört, erinnert sich ihre Mutter Mandy Teefey (46) in der Doku. Diese trieben Selena gar dazu, über Suizid nachzudenken. Den Tiefpunkt erreichte die 30-Jährige dann im Jahre 2018, als sie wegen eines psychotischen Zusammenbruchs ins Krankenhaus eingewiesen wurde.

Trailer zum Dokumentarfilm über die Popsängerin Apple TV+

Bei Gomez wurde eine bipolare Störung diagnostiziert. Im Film sagt sie, dass sie dachte, ihr Leben sei nun vorbei. Dank der Therapie und Auszeit in einer psychiatrischen Anstalt schaffte sie es aber, aus dem Tief herauszukommen. Eine große Hilfe seien auch die Medikamente, die sie gegen die Krankheit verschrieben bekam. Diese hätten jedoch den Effekt, dass die Sängerin keine Kinder bekommen könne. Medikamente gegen bipolare Störungen erhöhen die Chance einer Fehlgeburt im ersten Trimester einer Schwangerschaft. Trotzdem hält Gomez aber an ihrem Kinderwunsch fest.

Seit sie klein ist, kämpft die Amerikanerin mit der Autoimmunerkrankung Lupus, bei der der Körper Antikörper gegen körpereigene Zellen bildet. Während der Pandemie seien die Symptome wie Kopfschmerzen, Krämpfe und Stimmungsschwankungen stärker geworden. Am Morgen breche sie vor Schmerzen in Tränen aus, so die Sängerin. Leider kann man die Krankheit nicht heilen, nur die Symptome lindern.

Obwohl sie ihren Ex Justin Bieber (28) namentlich nicht erwähnt, geht Gomez in der Doku auch darauf ein, wie sie mit dem Ende einer «giftigen» Beziehung umgegangen sei. Sie habe sehr darunter gelitten, dass die Trennung öffentlich thematisiert wurde. Immer wieder fühlte sie sich heimgesucht von einer Beziehung, die vorbei war, die aber niemand gehen lassen wollte. Schließlich lernte sie, sich auf sich selbst zu fokussieren, was ihr Frieden brachte.