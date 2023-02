Klartext: Selena Gomez wehrt sich gegen Kritik an ihrem Körper

In einem Tiktok-Live wandte sich Selena Gomez an ihre Community.

In den vergangenen Wochen musste sich Selena Gomez immer wieder fiese Nachrichten in den sozialen Medien gefallen lassen. Grund dafür: Sie hat zugenommen. So wurde sie beispielsweise auch nach ihrem Auftritt bei den Golden Globes im Januar auf Twitter und Instagram massiv kritisiert. Im Rahmen eines Live-Videos auf Tiktok verrät die 30-Jährige nun, dass ihre Lupus-Medikamente verantwortlich für die drastischen Gewichtsschwankungen sind.