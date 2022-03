Krieg in der Ukraine : Selenski fordert von Russland Reparationszahlungen

Am Mittwochnachmittag sollen erneut Gespräche zwischen den beiden Ländern stattfinden. Selenski machte schon davor eine Forderung öffentlich.

Vor neuen geplanten Verhandlungen mit Russland hat die ukrainische Führung Schadenersatz für die Kriegsschäden gefordert. «Ihr werdet uns alles ersetzen, was Ihr der Ukraine angetan habt. In vollem Umfang», sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. An Russland gerichtet, betonte Selenski: «Lernt die Wörter Reparationen und Kontributionen.» Kiew plane, jedes Haus, jede Straße, jede Stadt wieder aufzubauen. Keiner der Toten werde vergessen.