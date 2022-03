Krieg in der Ukraine : Selenski optimistischer gegenüber Gesprächen zu Kriegsende

Am Mittwoch gehen die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland weiter. Laut Präsident Selenski gibt es Fortschritte.

Beide Seiten verhandelten am Montag und Dienstag in einer Videoschalte.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich zu den Gesprächen mit Russland über ein Ende des Krieges vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. «Wir alle wollen so schnell wie möglich Frieden und Sieg», meinte der Präsident. «Aber es braucht Mühe und Geduld. Es muss noch gekämpft und gearbeitet werden.» Jeder Krieg ende mit einer Vereinbarung. «Die Treffen werden fortgesetzt.»