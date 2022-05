Ukraine/Luxemburg : Selenski wird vor luxemburgischen Abgeordneten sprechen

KIEW/LUXEMBURG – Der ukrainische Präsident wird am 2. Juni per Videokonferenz in die luxemburgische Abgeordnetenkammer zugeschaltet werden.

Der ukrainische Präsident Wlodimir Selenski wird am 2. Juni um 10 Uhr eine Videokonferenz mit den luxemburgischen Abgeordneten abhalten. Dies kündigte Chamber-Präsident Fernand Etgen (DP) am Dienstag während einer öffentlichen Sitzung an.

Wlodimir Selenski hatte Anfang März mit Premierminister Xavier Bettel telefoniert. Darüber hinaus wurde der ukrainische Präsident bereits zu zahlreichen parlamentarischen Versammlungen per Videokonferenz dazugeschaltet und hat schon mehrere Staatsoberhäupter und internationale Vertreter in Kiew in Empfang genommen, heißt es in einer Erklärung der Abgeordnetenkammer.