Ukraine-Krieg : Selenski zeigt in Video seinen Standort – «Ich verstecke mich nicht»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat auf Facebook erneut ein Video veröffentlicht, das klare Rückschlüsse auf den Ort zulässt, an dem er sich aufhält.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will trotz der Kämpfe um Kiew die Hauptstadt nicht verlassen. «Ich bleibe in Kiew», sagte er in einer am Montagabend veröffentlichten Videobotschaft. Er verstecke sich nicht und habe vor niemandem Angst. «Heute ist der zwölfte Abend unseres Kampfes, unserer Verteidigung. Wir sind alle vor Ort, alle arbeiten. Jeder, wo er muss. Ich bin in Kiew, mein Team mit mir.»