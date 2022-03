Flugverbotszone - «Selenskis Forderung ist ganz klar Verhandlungstaktik»

Friedensmission statt Flugverbotszone?

Bei einem Treffen von osteuropäischen Regierungschefs in Kiew hat sich der polnische Vize-Regierungschef für eine Friedensmission der Nato in der Ukraine ausgesprochen. Bei einer solchen Mission würden Truppen der Nato oder der UNO für humanitäre Zwecke in einem Kriegsgebiet stationiert werden. Friedensmissionen sind meistens von der UNO angestoßen worden, doch dort bräuchte es eine Resolution des Sicherheitsrats und Russland hat das Veto-Recht. Auch in der Nato dürfte ein solcher Einsatz wenig Chancen haben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dagegen geäußert: Keine Nato-Soldaten in der Ukraine – das sei die rote Linie, welche nicht überschritten werden dürfe.