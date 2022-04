Ukraine Krieg : Selenskyj habe zweimal täglich fünf Minuten Kontakt zur Familie

Zweimal fünf Minuten Kontakt am Tag. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar, beschränkt sich der Kontakt des ukrainischen Präsidenten mit seiner Familie nach eigenen Angaben auf ein Minimum.

Seine Frau Olena und seine zwei Kinder sollen an einem geheimen Ort in der Ukraine untergebracht sein.

Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beschränkt sich in der Kriegszeit eigenen Angaben zufolge der Kontakt zu seiner versteckt lebenden Familie auf zweimal fünf Minuten täglich. «Ich lebe einfach. Morgens wache ich auf und fange an zu arbeiten. Und abends lege ich mich schlafen», sagte der Staatschef im Interview ukrainischer Fernsehsender am Dienstag in Kiew. «Ob mich die Familie inspiriert? Ja. Unser Programm heißt fünf plus fünf: irgendwo fünf Minuten morgens und fünf Minuten abends. Das ist die ganze Kommunikation.»