Von Kiew nach Luxemburg: Selenskyj spricht vor der Chamber

Laut Bettel will Luxemburg sich, sobald die Kommission die Voraussetzungen erfüllt sieht, für den EU-Beitritt der Ukraine einsetzen. «Europa ist die Zukunft der Ukraine», so der Premier. Im Juni will die EU-Kommission über die Ukraine als Beitrittskandidat beraten. «Im Juni kein positives Signal zu geben, wäre meiner Meinung nach sehr schwierig.»