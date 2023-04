Luxemburger Politikerin: Semedo zeigt sich tief verletzt und zweifelt an Neutralität des Ausschusses

In einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung zeigt sie Monica Semedo entschlossen, die Entscheidung der Präsidentin des EU-Parlaments Roberta Metsola vom Montag dieser Woche anzufechten. Auch wenn die gegen sie verhängte Strafe «eine der mildesten» sei und sie in keiner Weise ihrer Rechte als Abgeordnete beraube, so die Luxemburger Europapolitikerin.