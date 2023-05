Pennsylvania, USA: Senator trägt nur Carhartt – Magazin nennt ihn «amerikanischen Geschmacksgott»

Der Demokrat John Fetterman erschien vergangenen Donnerstag im Carhartt-Kapuzenpulli und kurzen Hosen in Kombination mit Sneakers zu einer Pressekonferenz. Dabei ging es um den Fortschritt der Verhandlungen über die Schuldenobergrenze der USA. Seine Kollegen erschienen amtsgemäß im Anzug mit Krawatte und formellen Schuhen. Wie die « Daily Mail » berichtete, wurde er in Twitter heftig attackiert, unter anderem von der republikanischen Abgeordneten Lauren Boebert. Sie war so empört, dass sie ihn als «wirklich unwürdig» bezeichnete. Sie argumentierte, dass solche Kleidung für jeden Job unangemessen sei, vor allem, wenn man bedenkt, dass nur eine begrenzte Anzahl von Personen in den Senat gewählt werde.

Auch dass er seit dem Schlaganfall an ernsthaften psychischen Problemen leidet, ist kein Geheimnis. Erst kürzlich war er sechs Wochen wegen klinischen Depressionen in einer Klinik.

«Amerikanischer Geschmacksgott»

Fetterman ist für seine Carhartt-Uniform in den USA inzwischen nun so bekannt, dass sich Leute zu Halloween als er verkleiden: In Carhartt-Kapuzenpullover mit Glatze versteht sich. Das US-Männermagazin GQ beschreibt ihn in einem Artikel als «Beamten in Dickies-Hemden und Carhartt-Hosen». Er sei nichts weniger als ein «amerikanischer Geschmacksgott».