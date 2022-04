Europa League : Frankfurt schlägt Barça im Camp Nou und steht im Halbfinale

Frankfurts Europa-Märchen geht weiter. Nach dem Halbfinal-Einzug gegen Barcelona liegt der zweite internationale Titel des Clubs zum Greifen nah. Gut 30.000 (!) mitgereiste Fans sind in Ekstase.

Angetrieben von 30.000 eigenen Fans hat Eintracht Frankfurt ein kleines Stück Fußball-Geschichte geschrieben und den großen FC Barcelona denkwürdig aus der Europa League geworfen. Im legendären Camp Nou setzte sich das Team von Trainer Oliver Glasner am Donnerstag furios mit 3:2 (2:0) durch und zog damit wie 2019 in das Halbfinale des Wettbewerbs ein.

Am 28. April und 5. Mai geht es nun gegen West Ham United, der zweite europäische Triumph scheint nach dem Riesencoup gegen den Topfavoriten absolut greifbar. Der wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.