Galapagos-Inseln: Sensationsfund – Forscher entdecken unberührtes Korallenriff

Korallenriffe werden auch die «Regenwälder der Meere» genannt, so groß sind die Artenvielfalt und das Ökosystem rund um die Strukturen. Kein Wunder also, werden neue Funde von riesigen Riffen als Sensation gefeiert. Auf den Galapagosinseln in Ecuador wurde ein solches noch unberührtes Korallenriff von Forschern gefunden – 400 bis 600 Meter über dem Kamm eines versunkenen Vulkans.