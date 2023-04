USA: Sensationsfund – Taucher entdecken fast 80 Jahre lang verschollenes U-Boot 

Taucher haben vor der Küste des US-Staats Connecticut das Wrack eines 1907 gebauten und später versenkten U-Boots gefunden. Die «Defender» wurde mehr als 45 Meter unter der Meeresoberfläche in der Gegend des Long Island Sound entdeckt. Das U-Boot sei nicht schwer zu finden gewesen, sagte der Taucher Richard Simon, der gezielt nach dem ungewöhnlichen Wrack gesucht hatte. «Es befindet sich auf den Karten. Man weiß darüber im Long Island Sound Bescheid, nur wusste keiner, was es ist.»

Er interessiere sich seit Jahren für die «Defender», sagte Simon. Monatelang habe er sich Unterwasserkarten und Regierungsdokumente angesehen, um etwas zu finden, das der Größe des U-Boots entsprach. Simon stellte dann eine Taucher-Gruppe zusammen, die nachsehen sollte, ob sich das U-Boot an der Stelle befand, an der er es vermutete. Gefunden wurde es vor der Küste von Old Saybrook.