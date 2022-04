Betrug und andere Delikte : Sepp Blatter und Michel Platini ab Juni vor Gericht

Der Prozess wegen Betrugs und anderer Delikte gegen den früheren Fifa-Präsidenten Joseph Blatter und den ehemaligen Uefa-Chef Michel Platini beginnt am 8. Juni. Das Datum veröffentlichte das Bundesstrafgericht in Bellinzona im Kanton Tessin am Dienstag. Blatter soll laut Anklage unrechtmäßig eine Fifa-Zahlung in Höhe von knapp zwei Millionen Euro plus Sozialversicherungsbeiträge an Platini genehmigt haben. Der Prozess soll bis zum 22. Juni andauern.