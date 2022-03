Erweiterung : Serbien kandidiert für die EU-Aufnahme

Rumänien hat seinen Widerstand gegen einen EU-Beitritt von Serbien aufgegeben. Streitpunkt war zuletzt eine in Serbien lebende Minderheit.

Serbien wird Beitrittskandidat der Europäischen Union. Unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel gab Rumänien nach langem Tauziehen seinen Widerstand gegen diese Annäherung Serbiens an die EU auf. Zuvor hatte Belgrad im Streit um die rumänischsprachige Minderheit der Walachen (Vlachen) eingelenkt.