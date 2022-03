Europäische Union : Serbien wird zum EU-Kandidaten

Mit Serbien darf ein weiteres Balkanland vom Beitritt in die Europäische Union träumen. Laut den EU-Außenministern hat Serbien alle gestellten Bedingungen erfüllt.

Serbien ist auf dem Weg in die EU einen Schritt weiter. Nach langem Hin und Her einigten sich die EU-Außen- und -Europaminister am Dienstag in Brüssel doch noch darauf, die Anerkennung des Kandidatenstatus für das Westbalkan-Land zu empfehlen. Der schwedische Außenminister Carl Bildt gratulierte Serbien via Twitter zu dem Kandidatenstatus.