EU-Gipfel inm Brüssel : Serbiens EU-Beitritt rückt bald näher

Serbien dürfte am EU-Gipfel in Brüssel den Status eines EU-Beitritts-Kandidaten erlangen. Zudem wollen die Regierungschefs über die Haushaltspolitik diskutieren.

Obwohl Rumänien Anfang der Woche noch Bedenken wegen des Minderheitenschutzes in Serbien anmeldete, haben die EU-Außen- und - Europaminister dem Gipfel die Anerkennung des Status für Serbien empfohlen. EU-Diplomaten gehen deshalb davon aus, dass Serbien am Donnerstagabend den Kandidatenstatus erhält.

Zudem steht am Donnerstag die ungefährdete Wiederwahl des ständigen EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy für eine zweite Amtszeit von zweieinhalb Jahren an. Der frühere belgische Premier soll zudem auch zum Vorsitzenden der Gipfeltreffen der 17 Euro- Staats- und Regierungschefs ernannt werden.

Bei den Wirtschaftsthemen steht am Donnerstag die Diskussion zum Europäischen Semester an. Dabei geht es um Leitlinien für die künftige Wirtschafts- und Haushaltspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten. Das Instrument wurde 2011 erstmals angewandt.

Am Freitag wird der Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin von 25 der 27 EU-Länder unterzeichnet. Großbritannien und Tschechien beteiligen sich nicht an dem zwischenstaatlichen Vertrag. In Irland wird ein Referendum dazu abgehalten. Der Pakt tritt in Kraft, sobald ihn zwölf Länder ratifiziert haben.