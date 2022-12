Belgrad : Serbiens Militär beantragt Erlaubnis für Einrücken in den Kosovo

Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo dauern an. Bereits vergangene Woche wurden serbischen Truppen in der Nähe der kosovarischen Grenze gesichtet.

Das serbische Militär hat bei der Nato-geführten Friedenstruppe KFOR die Erlaubnis beantragt, mit 1000 Mann in den Kosovo einrücken zu können. Ein entsprechendes Schreiben überreichte eine serbische Armeedelegation am Freitag am serbisch-kosovarischen Grenzübergang Merdare an KFOR-Offiziere, wie der serbische Verteidigungsminister Milos Vucevic mitteilte.