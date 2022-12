Schwelender Konflikt : Serbische Straßenblockade vor Grenzübergang zum Kosovo geräumt

Die etwa ein Dutzend Protestierenden, die sich noch an der Blockade im nahen Rudare befanden, zeigten sich mit der Entscheidung zum Abbau der Straßensperren unzufrieden.

Nach Aufrufen der EU und der USA zur Deeskalation hatte Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic den Abbau der Straßenbarrikaden an der Grenze zuvor angekündigt.

Im Konflikt zwischen Serbien und Kosovo ist die Straßensperre auf serbischer Seite nahe des wichtigsten Grenzübergangs zwischen den Nachbarländern nach Angaben des serbischen Staatsfernsehens geräumt worden. Dem Bericht zufolge standen am Donnerstag Autos und Lastwagen vor dem Übergang auf serbischem Gebiet Schlange.

Die Polizei des Kosovo bestätigte, dass der Grenzübergang wieder geöffnet worden sei. Die Regierung in Pristina hatte ihn am Mittwoch als Reaktion auf die Errichtung weiterer Barrikaden auf der serbischen Seite geschlossen.

Ankündigung bereits am Mittwochabend

Nach Aufrufen der EU und der USA zur Deeskalation hatte Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic den Abbau der Straßenbarrikaden an der Grenze zuvor angekündigt. «Die Barrikaden werden entfernt, aber das Misstrauen bleibt», sagte Vucic nach Angaben des staatlichen Senders RTS am Mittwochabend bei einem Treffen mit Vertretern der serbischen Minderheit im Kosovo in der Nähe der Grenze. Die seit drei Wochen bestehenden Grenzbarrikaden hatten die Spannungen zwischen Belgrad und Pristina deutlich verschärft.