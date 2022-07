Verpatztes Comeback : Serena Williams plant Start bei WTA-Turnier in Toronto

In Wimbledon ist Serena früh ausgeschieden, in Toronto wird sie offenbar den nächsten Anlauf starten.

Nach dem frühen Ende ihres Comebacks in Wimbledon plant Tennis-Superstar Serena Williams einen nächsten Auftritt. Die 40 Jahre alte Amerikanerin steht auf der Meldeliste für das WTA-Turnier in Toronto, wie die Veranstalter mitteilten. Die Hartplatzveranstaltung der höchsten Kategorie nach den vier Grand-Slam-Turnieren findet vom 8. bis 14. August statt.

Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Williams war in Wimbledon bei ihrem ersten Einzel-Start nach einjähriger Verletzungspause bereits in der Auftaktrunde an der Französin Harmony Tan gescheitert. Anschließend hatte sie offengelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzen will. Williams hatte aber zugleich auch Motivation für die US Open geäußert, die am 29. August beginnen.