«I hate you» : Serena Williams rastet aus

Im US-Open-Finale gegen Samantha Stosur war Serena Williams chancenlos. Spannend wurde es nur einmal: Als die Amerikanerin ihre guten Manieren vergaß.

Nein, das war wahrhaft kein Einstand nach Maß: Serena Williams verlor im Finale des US Open den ersten Satz deutlich mit 2:6. Sie war schlicht chancenlos. Auch der nächste Satz beginnt nicht besser, schon im ersten Aufschlagspiel hat ihre Gegnerin, Samanta Stosur, Breakball. Doch dann endlich: Eine krachende Vorhand von Serena der Linie entlang, wie man sie kennt. «C`mon» schreit sie dem Ball hinterher, aus vollem Herzen. Ihre Erleichterung ist auch am TV-Bildschirm fühlbar. Einstand. Aber dann greift die Schiedsrichterin ein – und hier wird es spannend.

Denn die Unparteiische Eva Asderaki entscheidet, dass Williams zu früh geschrien hat. Damit hätte sie ihre Gegnerin entscheidend gestört, entscheidet die Frau auf dem Stuhl. Serena wirkt ungläubig: «Ja, und nun muss ich den Punkt wiederholen?» «Nein», entscheidet Asderaki, «der Punkt geht direkt an Stosur.» Daraufhin verändert sich der Gesichtsausdruck Serenas von Erstaunen in Ärger: «Sind Sie nicht diejenige, die mich schon beim letzten Mal hier verarscht hat?» Und spricht damit ihr Halbfinale gegen Kim Clijsters vor zwei Jahren an, als sie einer Linienrichterin zurief: «Ich stopfe dir das Maul» und daraufhin eine Verwarnung erhielt.