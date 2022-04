Wirbel um Club-Übernahme: Serena Williams und Lewis Hamilton wollen den FC Chelsea kaufen

Nach zuletzt einigen ruhigen Tagen kommt am Donnerstag plötzlich wieder Bewegung in den Verkaufsprozess rund um den FC Chelsea – dafür gleich so richtig. Wie der britische Sender «Sky Sports» berichtet, sollen mit dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und der 23-fachen Einzel-Grand-Slam-Siegerin Serena Williams gleich zwei Sport-Superstars ins Rennen um den Club aus der Premier League eingestiegen sein.