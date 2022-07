Luxemburgische Musik : Serge Tonnar parodiert Bettel und Lenert in seinem neuen Musikvideo

LUXEMBURG – Der luxemburgische Sänger hat einen ersten Titel aus seinem kommenden Album «Jo an Amen» veröffentlicht. Das Musikvideo parodiert den Premierminister und die Gesundheitsministerin.

Während der gesamten Covid-Krise gab es Pressekonferenzen mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert und Premierminister Xavier Bettel. Regelmäßig berichteten sie über die Pandemie und die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus. Die Redebeiträge konnten man regelmäßig per Video-Livestream auf L'essentiel verfolgen. Serge Tonnar parodiert sie in seinem neuen Musikvideo.

«All d'Mënsche ginn nees Bridder», was man mit «Alle Menschen werden wieder Brüder» übersetzen kann, ist der neue Song von Serge Tonnar aus seinem kommenden Album «Jo an Amen» («Ja und Amen»), das im Oktober in der Kulturfabrik vorgestellt werden soll. Der Song ist ein Stück «Versöhnung nach dem Coronavirus, für eine Gesellschaft, der es nicht gelingt, die Wunden der letzten Jahre zu heilen», erklärt der Sänger.