Wettskandal : Serie-A-Spieler Masiello verhaftet

Im Rahmen des italienischen Wettskandals wurde der Serie-A-Spieler Andrea Masiello in Polizeigewahrsam genommen. Er soll letzte Saison mehrere Spiele manipuliert haben.

Im Zuge des italienischen Wettskandals ist in der Nacht auf Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bari eine Razzia durchgeführt worden. Die Polizei verhaftete auch den Serie-A-Spieler Andrea Masiello. Der 26-jährige Verteidiger wird verdächtigt, in der letzten Saison im Dress der AS Bari mehrere Meisterschaftspartien manipuliert zu haben. Der Verein stieg im vergangenen Sommer in die Serie B ab. Masiello ist Italiens höchster Liga erhalten geblieben, indem er zu Atalanta Bergamo gewechselt hat.