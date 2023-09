Serie «Suits»: Unbekannte Bilder von Herzogin Meghan aufgetaucht

Patrick J. Adams, der in der Serie «Suits» die Rolle des Mike Ross spielte, schwelgt in Erinnerungen – so scheint es auf Instagram.

Patrick J. Adams schwelgt offenbar in Erinnerungen aus «Suits»-Zeiten. Die Anwaltsserie, die 2019 zu Ende ging, darf sich in den USA gerade über neues Zuschauerinteresse auf Netflix freuen. Auf dem Streamingdienst ist «Suits» seit den Sommermonaten sehr beliebt.

Auf dem Bild ist die heutige Herzogin Meghan, die seit 2011 die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane spielte, barfuß auf dem Boden liegend zu sehen. Ihre Füße hat sie an einen Schrank gelegt. Die ehemalige Schauspielerin trägt eine weiße Bluse und einen braunen Rock. Währenddessen sitzt Rafferty, die in der Serie als Donna Paulson auftrat, mit dem Telefon in der Hand auf einem Sofa und starrt in die Kamera.