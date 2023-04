Großregion: Serienbrandstifter gefasst – Ermittlungen wegen Mordversuchs laufen

Mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Saarbrücken im Gepäck sind Brandermittler aus der Landeshauptstadt am gestrigen Vormittag an einer Adresse in der Eifel erschienen. Gegen den Bewohner werde wegen zweifachen versuchten Mordes ermittelt. Das berichtet die saarländische Polizei in einer Pressemitteilung. Er habe im März und April dieses Jahres zwei Brände im saarländischen Sankt Ingbert gelegt und damit die Bewohner der betroffenen Häuser in Lebensgefahr gebracht.