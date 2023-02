England : Serienmörder-Fan wegen Mordes an Freund verurteilt

Shaye Groves schlitzte ihrem Freund Frankie Fitzgerald im Juli 2022 in ihrem Haus in Havant in der südenglischen Grafschaft Hampshire die Kehle auf, bevor sie ihm einen keltischen Dolch 17 Mal in die Brust stieß. Die 27-Jährige nutzte Informationen, die sie Dokumentarfilmen zu Verbrechen entnahm, um ihr Alibi zu planen. Nun wurde die Frau zu einer Mindesthaftstrafe von 23 Jahren verurteilt.