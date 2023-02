Schwäbisch Hall: Deutsche Polizei fasst Verdächtigen nach möglichen Serienmorden

In Michelbach an der Bilz im Landkreis Schwäbisch Hall geht die Angst vor einem Serienmörder um. Am 25. Januar wurde in dem kleinen Dorf im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs erneut eine getötete Rentnerin entdeckt. Die 89-jährige Frau lag tot in ihrer Wohnung. Eine erste Obduktion bestätigte die Vermutung: Es handelt sich um ein Tötungsdelikt.