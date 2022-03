Wirtschaft in Luxemburg : SES fährt krachende Verluste an der Börse ein

BETZDORF – Der Satellitenbetreiber SES hat kürzlich seine Führungsebene ausgetauscht. Direkt danach brachen die Kurse an der Börse ein. Besteht ein Zusammenhang?

An der Spitze des Luxemburger Satellitenbetreibers SES gibt es gleich zwei Wechsel. Nach dem Ausscheiden von Geschäftsführer Karim Michel Sabbagh und Finanzchef Padraig McCarthy hat der Vorstand den amtierenden Geschäftsführer von SES Networks, Steve Collar, und den Finanzchef des Satellitenbetreibers «O3b» für die vakant gewordenen Positionen berufen.

Diese Nominierungen schlugen sich umgehend in den Aktienkursen des Unternehmens nieder. Die Aktien von SES sind um gut elf Prozent auf 11,43 Euro gefallen. Innerhalb von nur neun Monaten hat das Unternehmen 40 Prozent an Wert verloren, der Börsenwert sank auf 4,5 Milliarden Euro. Gibt es einen Kausalzusammenhang zwischen dem Wechsel an der Spitze von SES und diesen Ergebnissen?