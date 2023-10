«Sex Education»: Otis’ Haus steht jetzt zum Verkauf

«Sex Education» ist eine der erfolgreichsten Netflix-Shows überhaupt. Am 21. September startete die vierte und letzte Staffel der Serie, die sich um die Teenager Otis, Maeve und deren Freunde dreht. Das Haus, in dem Sexualtherapeutin Jean Milburn mit Sohn Otis in der Serie wohnt, sucht nun einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin.

Die Show spielt im fiktiven Moordale, einer Kleinstadt in England. Gedreht wurde sie tatsächlich mehrheitlich in Wales, das Haus der Milburns befindet sich in Symonds Yat, einer Stadt in der Region Heredorfshire. Es handelt sich dabei um ein über 100 Jahre altes Haus im norwegischen Design, wie Immobilienhändler Knight Frank auf seiner Website schreibt. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Pfund, umgerechnet 1,72 Millionen Euro.