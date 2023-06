Doktor Sex: «Sex ist für mich eine anstrengende Pflicht!»

Antwort von Doktor Sex

Wenn mir Frauen in der Sexualtherapie erzählen, dass ihnen die Lust auf Sex vergangen ist, stellt sich oft heraus, dass die Lustlosigkeit nicht generell ist. Häufig geht es einfach darum, dass sie genug haben vom sich seit Jahr und Tag in der stets gleichen Art wiederholenden Sex mit ihrem Partner. Hinzu kommt dann meist noch, dass sie sich nicht trauen, ihm dies in einem offenen Gespräch zu sagen. Oder – eine weitere, häufig auftretende Variante: Es wurde zwar darüber gesprochen, aber trotzdem ändert sich nichts.

Was definitiv nicht ansteht, ist, deinem Partner einen Freipass zu geben! Versuche vielmehr, deine Sexualität und deine Weiblichkeit anders zu denken und zu erspüren, was du als reife Frau für Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf Sinnlichkeit und Körperlichkeit hast. Was möchtest du ausprobieren? Wie möchtest du Sex haben?