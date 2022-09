schmutzige Vorwürfe : Sex-Orgie – Onkel beschuldigt Spaniens Fußball-Boss

Die Sex-Orgie sei nur die Spitze des Eisbergs

Die Party soll in einer Villa in Salobrena in der Provinz Granada stattgefunden haben. Neben Luis Rubiales sollen auch seine engsten Berater ein Teil der Party gewesen sein. Bezahlt worden sei die angebliche Sex-Orgie mit Verbandsgeldern. Der Onkel behauptet zudem, dass Luis Rubiales noch andere kriminelle Machenschaften geplant habe. Juan habe den Auftrag bekommen, auch für Luis' Vater unrechtmäßiges Geld zu beschaffen. Dieser war damals Bürgermeister der 60.000-Einwohner-Stadt Motril in der Region Granada und strebte einen höheren politischen Posten an.