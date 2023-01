ABC-Überblick: Sex, Sicherheit und Speisen – das musst du zum Dschungelcamp wissen

A wie Arzt

Keiner kennt den australischen Dschungel so gut wie Robert McCarron alias Dr. Bob. Er ist zwar kein Arzt, aber zumindest ausgebildeter Sanitäter und klärt die Stars vor jeder Dschungelprüfung über die Risiken auf. Neben dem 72-Jährigen stehen zudem ein Arzt und ein Psychologe rund um die Uhr auf Abruf bereit.

B wie Baumhaus

Das Baumhaus ist für zwei Wochen das Habitat des bissigen Moderatoren-Duos Sonja Zietlow und Jan Köppen. Lange Wanderungen bis ins Camp bleiben den beiden erspart, denn es liegt nur etwa 100 Meter entfernt. In den Baumkronen werden zudem die Siegerehrung und das große Zusammentreffen gedreht.

C wie Camp

Die Stars leben tatsächlich während zwei Wochen im Busch. Er befindet sich bei Dungay an der Gold Coast im Osten von Australien auf einem ehemaligen Farmgelände. Trotz realem Drehort mogeln die Macher hier und da: So wird beispielsweise der Nebel künstlich mit Maschinen erzeugt.

D wie Dirk und Daniel

E wie Essen

Auf dem Speiseplan der Stars stehen Reis und Bohnen. Was es zusätzlich gibt, hängt vom Abschneiden in der Dschungelprüfung ab. Zu trinken gibt es lediglich Wasser aus dem Teich, dieses muss zuvor aber abgekocht werden.

F wie Flucht

G wie Gagen

Die «Bild»-Zeitung hat die geheime Gagen-Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlicht. Mit einer halben Million Euro ist Claudia Effenberg (57) die diesjährige Top-Verdienerin. Gefolgt von Lucas Cordalis (55), dem gut 150.000 Euro bezahlt werden sollen. Für die anderen gibts dann immer weniger . So sollen Verena Kerth (41) und Influencerin Jolina Mennen (30) lediglich zwischen 30.000 und 50.000 Euro an der Sendung verdienen.

H wie Holzsterne

In den Dschungelprüfungen geht es darum, möglichst viele Holzsterne zu gewinnen. Die Anzahl Sterne richtet sich nach der Anzahl der Camper. Jeder erkämpfte Stern bedeutet eine Essensration für die hungrigen Kandidaten.

I wie Interaktion

Welcher Star sich den harten Dschungelprüfungen stellen muss, und wer im Camp bleiben darf, entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer per Voting. So wird auch der König oder die Königin demokratisch gewählt. Wie viele kostenpflichtige Anrufe beim Voting tatsächlich eingehen, verraten die Fernsehmacher nicht. Experten schätzen allerdings, dass die Einnahmen in die Hunderttausende Euro gehen pro Folge.